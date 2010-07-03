Кержаков предложил супруге мировое соглашение

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков через своего представителя в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга предложил мировое соглашение жене Милане.

"Суд сделал перерыв до 23 апреля, чтобы заслушать заключение органов опеки", – сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее суд отказал Кержакову в удовлетворении жалобы на решение в рамках бракоразводного иска, по которому на время процесса место проживания его сына определено с матерью.

В мае 2018 года начался бракоразводный процесс Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой. Бывший форвард сборной России и "Зенита" обвинил жену в наркотической зависимости и забрал у нее их общего сына.

В октябре прошлого года Петроградский районный суд провел предварительное заседание по исковому заявлению Тюльпановой к Кержакову о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства ребенка.

В конце февраля текущего года стало известно, что Кержаков задолжал по алиментам первой супруге Марии Головой более 13 миллионов рублей.