Кержаков предложил супруге мировое соглашение

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков через своего представителя в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга предложил мировое соглашение жене Милане.
"Суд сделал перерыв до 23 апреля, чтобы заслушать заключение органов опеки", – сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Ранее суд отказал Кержакову в удовлетворении жалобы на решение в рамках бракоразводного иска, по которому на время процесса место проживания его сына определено с матерью.
В мае 2018 года начался бракоразводный процесс Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой. Бывший форвард сборной России и "Зенита" обвинил жену в наркотической зависимости и забрал у нее их общего сына.
В октябре прошлого года Петроградский районный суд провел предварительное заседание по исковому заявлению Тюльпановой к Кержакову о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства ребенка.
В конце февраля текущего года стало известно, что Кержаков задолжал по алиментам первой супруге Марии Головой более 13 миллионов рублей.
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