Около 17,4 миллиарда рублей заплатили россияне по алиментам в 2019 году

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Общая сумма взысканных с должников алиментов в 2019 году выросла на 2,2 миллиарда рублей по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.

Всего за 2019 год россияне заплатили 17,4 миллиарда рублей по алиментам. Также за отчетный период выросло и количество производств о взыскании алиментов.

"В 2019 году в ФССП России находилось около 1,6 миллиона производств о взыскании алиментов, что почти на 12,6 тысячи больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Поступило на исполнение за прошлый год 709,5 тысячи исполнительных документов этой категории", – сообщили в пресс-службе.

Из указанной суммы 9,7 миллиарда взыскали с помощью ограничений на выезд из страны. 3,6 миллиарда должники заплатили посредством ограничений на управлений транспортом.

Кроме того, в 2019 году возбудили 51,9 тысячи уголовных и 117,9 тысячи административных дел, связанных с неуплатой алиментов.

Ранее в России приняли новый закон, согласно которому в случае развода оба родителя должны обеспечить своего ребенка жильем.

Также стало известно, что в 2019 году количество разводов снизилось по сравнению с прошлым годом.