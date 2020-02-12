Сумма долгов россиян по алиментам обновила исторический рекорд

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По итогам 2019 года сумма долгов россиян по алиментам составила 152 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Под конец года на исполнении у сотрудников ведомства было 806,4 тысячи дел о взыскании алиментарных платежей. Несмотря на то что снизилось общее количество дел – 825,5 тысячи в 2018-м – общая сумма просроченных платежей выросла на 13 процентов.

В ФССП указали, что за год средняя сумма долга выросла со 162 до 189 тысяч рублей . Более того, в сравнении с показателями 2012 года задолженность по алиментам в России выросла в 8 раз.

В 2019 году судебные приставы взыскали по алиментарным делам 52 миллиарда рублей с 764 тысяч должников. 148,7 тысячи дел были "не окончены по иным основаниям". К остальным должникам применили меры, согласно которым требуется продать имущество или удерживать часть заработной платы.

По состоянию на декабрь 2019 года примерно 1,5 миллиона человек были лишены права выезжать за границу из-за невыплаченных алиментов.

