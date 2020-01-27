Житель Курска сменил пол, чтобы не платить алименты

Фото: Агентство "Москва"

Житель Курска сменил пол, поменял паспорт и переехал в другой город, чтобы не платить алименты. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курской области.

Уточняется, что долг мужчины по алиментам составил почти 800 тысяч рублей. Он не выплачивал деньги и игнорировал повестки судебных приставов. В связи с этим должник был объявлен в розыск.

Сотрудники ведомства смогли установить, что мужчина переехал в один из городов Московской области. Приставы пришли по новому адресу проживания должника, однако встретили в квартире "внешне очень похожую на него женщину", которую приняли за родственницу. Позднее выяснилось, что должник сменил пол и поменял паспорт.

Ранее жителя столицы приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии за неуплату алиментов. Общая задолженность составила более 1,2 миллиона рублей.

