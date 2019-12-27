В Госдуме хотят разрешить должникам выезд за границу на Новый год

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новогодние послабления для невыездных должников. Письмо с такой инициативой он направил в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), передает RT.

Парламентарий хочет ввести "особый период" с 20 декабря по 20 января, чтобы граждане с суммой долга не более 60 тысяч рублей могли в это время свободно покидать страну.

Он напомнил, что, по данным на 1 декабря 2019 года, невыездными в России остаются порядка 3,4 миллиона человек. Он заметил, что часто о персональном запрете на выезд за рубеж они узнают уже по прибытии в аэропорт, и отпуск тем самым омрачается не только для них, но и для членов их семей.

Депутат заметил, что в список невыездных могут попадать и добропорядочные граждане, не проживающие по месту регистрации и не получившие своевременно копии постановлений по делу об административном правонарушении.

Согласно федеральному закону об исполнительном производстве, граждане с долгом в размере более 30 тысяч рублей, например за неуплату госпошлин, штрафов и кредитов, могут лишиться права выезда за границу.

Общий размер долга потенциально невыездных граждан в конце 2018 года достиг рекордных 2,2 триллиона рублей. Это было на 20% больше по сравнению с 2017 годом. По мнению специалистов, в будущем этот показатель будет только расти. Через несколько лет запрет на выезд за границу будет касаться 10% экономически активного населения страны.

По данным ФССП, самой эффективной мерой в борьбе с неплательщиками алиментов в последние годы стало временное ограничение на выезд.

