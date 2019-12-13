Около 1,5 млн россиян остаются невыездными из-за алиментов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В России из-за невыплаченных алиментов невыездными числятся около 1,5 миллиона человек, сообщает газета "Известия".

По данным Федеральной службы судебных приставов, также не могут выехать из страны 13 миллионов граждан, которые вовремя не оплатили штрафы ГИБДД и 2,5 миллиона должников по оплате услуг ЖКХ.

Кроме того, по оценкам коллекторов, к этому числу могут присоединиться около 7–8 миллионов тех, кто задолжал по кредитам. Специалисты подчеркивают, что на большинство должников ограничение выезда за границу никак не влияет. При этом в России увеличивается количество убежденных неплательщиков – на сегодняшний день это каждый десятый должник.

В феврале этого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам и судебным приставам списывать со счетов должников социальные выплаты. Документ ввел дополнительные механизмы защиты, которые обеспечили соблюдение норм законодательства о доходах россиян, не подлежащих списанию в рамках исполнительного производства.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ и ФССП готовят концепцию нового закона, который смягчит порядок взыскания долгов через суд. Согласно новым правилам, кредиторы смогут обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности, только если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предупреждения.