Москвича отправили в колонию за неуплату алиментов

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Жителя столицы приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии за неуплату алиментов.

Коптевский районный суд постановил, что 38-летний мужчина с сентября по ноябрь 2019 года без уважительных причин не выплачивал денежные средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

За указанный период по исполнительному производству образовалась задолженность в размере более 25 тысяч рублей, при общей задолженности в размере более 1,2 миллиона рублей.

Ранее на него было наложено административное наказанию за аналогичное деяние, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Между тем из-за невыплаченных алиментов не могут выехать за пределы России около 1,5 миллиона человек.