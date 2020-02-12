Юрист рассказал, почему у россиян миллиардные долги по алиментам

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Партнер юридической фирмы ФБК Legal Александр Ермоленко объяснил в разговоре с Москвой 24, почему россияне не платят долги по алиментам. Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года суммарный долг россиян по алиментам составил 152 миллиарда рублей.

По его словам, главной причиной является тот факт, что в России не принято отдавать долги.

"Хорошо исполняется норма закона, когда она совпадает с нормой морали. У нас сейчас, к сожалению, это не порицается, это считается нормальным. Конечно, это некрасиво, но не смертельно", – пояснил юрист.





Александр Ермоленко партнер юридической фирмы ФБК Legal Культура такая, отсюда и банки бегают за должниками, и приставы просто не могут привести дела в исполнение. Если бы должники знали, что в каждом случае у них или заберут телевизор, или продадут машину, то это было бы что-то существенное.

Кроме того, по его словам, иногда должникам по алиментам просто нечем платить из-за низких доходов. По его мнению, причину также нужно искать и в том, почему большая половина браков после свадьбы быстро распадается.

"Когда мы говорим об алиментщиках, мы не говорим об олигархах. Как правило, речь идет о том, что человеку просто не из чего платить. Очень многие работают неофициально, дохода официального нет, они и не платят. Или не платят, потому что достаточно большие проценты у них снимаются, особенно на нескольких детей", – пояснил Ермоленко.





Александр Ермоленко партнер юридической фирмы ФБК Legal Например, отец съехал, но оставил жене с детьми квартиру, но он не платит алименты, потому что считает, что он и так достаточно сделал, и теперь он является злостным неплательщиком. Это все не так однозначно, как в статистике приставов.

Ранее стало известно, что по итогам 2019 года сумма долгов россиян по алиментам составила 152 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом число должников несколько сократилось – с 806,4 до 825,5 тысячи человек.

Однако общий долг в прошлом году увеличился на 13 процентов, а средняя его сумма выросла с 162 до 189 тысяч рублей на человека. Всего по итогам 2019 года приставы смогли взыскать 52 миллиарда рублей с должников по алиментам, а в производстве было дел на общую сумму 213,2 миллиарда рублей.

6 февраля Владимир Путин подписал закон, защищающий права ребенка на жилье при разводе родителей. Таким образом, бывших супругов, живущих отдельно от ребенка, будут привлекать к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего. Раньше к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было привлечь только в случаях, связанных с серьезным заболеванием общего ребенка.