Путин подписал закон, защищающий права ребенка на жилье при разводе родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Родителей, живущих отдельно от ребенка после развода, будут привлекать к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты, сообщает RT.

Ранее Путин поручил правительству продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года, а также обеспечить ежегодную индексацию выплат.

Также президент дал поручение правительству сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал.