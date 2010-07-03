Эксперт оценил предложение ввести новый вид алиментов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/TatyanaGl

Действующие в РФ законы позволяют решить вопрос с жильем для детей разведенных родителей. Об этом сообщила лидер движения "За права женщин России", почетный адвокат РФ Людмила Айвар.

"Законодатель постарался защитить ребенка от выселения, если он зарегистрирован по месту жительства отца и квартира не является совместно нажитым имуществом. Я думаю, что этот вопрос в принципе актуален, но он решался до этого немного по-другому", – цитирует специалиста ИА "НСН".

Айвар отметила, что новая инициатива Минюста необходима для защиты прав ребенка.

"Ребенок не щенок и не котенок. Выбросить на улицу после того, как закончился дачный сезон, нельзя. Собственно, и животное выбросить нельзя, но граждане грешат такими историями", – резюмировала адвокат.

Ранее Минюст предложил после развода обязать родителя обеспечивать жильем своих детей, которые с ним не проживают. В законопроекте, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, указано, что сумму ежемесячных выплат будет определять суд, "исходя из материального и семейного положения родителей, детей и иных заслуживающих внимания интересов сторон". Алиментщик при этом должен быть признан платежеспособным.

Авторы инициативы указывают, что речь идет о дополнительной финансовой ответственности родителей в исключительных обстоятельствах, когда, например, ребенок тяжело болеет, ему необходим постоянный уход или совершеннолетний нетрудоспособен.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести дополнительные субсидии для многодетных семей. В стране может появиться так называемый "отцовский капитал". Предполагается, что он будет выплачиваться при рождении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в официальном браке.

