Новый вид алиментов может появиться в России

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Минюст предложил обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Предполагается, что выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новом жилье.

При этом ребенок должен быть признан нуждающимся в обеспечении жилплощадью или улучшении жилищных условий. Размер выплат будет определять суд.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести дополнительные субсидии для многодетных семей. В стране может появиться так называемый "отцовский капитал". Предполагается, что он будет выплачиваться при рождении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в официальном браке. Однако в министерстве труда и соцзащиты заявили, что не знакомы с предложениями Общественной палаты о введении "отцовского капитала".