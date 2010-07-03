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09:57

В Минтруде пока не видели предложений об "отцовском капитале"

власть общество

09:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В министерстве труда и социальной защиты России не знакомы с предложениями Общественной палаты о введении "отцовского капитала", сообщает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что такие предложения к ним не поступали.

Ранее газета "Известия" сообщала, что в России могут ввести дополнительные субсидии для многодетных семей. В частности, в стране может появится такое понятие, как "отцовский капитал".

Выплачиваться он будет при рождении третьего и последующего ребенка, но только в том случае, если все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в официальном браке.

"Отцовский капитал" не будет исключать выплату материнского, а размер выплаты, как и в маткапитале, составит 453 тысячи рублей.

Реализацию проекта планируется начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, а в случае успеха эксперимента продолжить и в других регионах России.

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власть общество

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