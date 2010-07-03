Родительский комитет поддержал идею "отцовского капитала"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила предложение Общественной палаты ввести "отцовский капитал".
"Становится все больше многодетных пап, которые имеют детей в разных семьях. Это огромная проблема: сложнее и материально, и психологически, когда дети в разных семьях. Если трое и более детей, то размер алиментов может дойти до 75% дохода отца. Когда все дети в одной семье, это и экономически, и психологически целесообразно. Это и есть стимулирование традиционной семьи", – объяснила Волынец в комментарии RT.
Она отметила, что субсидия нацелена на сохранение традиционной модели семьи и на стимулирование демографического роста.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести дополнительные субсидии для многодетных семей. В стране может появиться так называемый "отцовский капитал". Предполагается, что он будет выплачиваться при рождении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в официальном браке. Однако в министерстве труда и соцзащиты заявили, что не знакомы с предложениями Общественной палаты о введении "отцовского капитала".
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