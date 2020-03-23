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Эксклюзивы

07:39

В Москве снизилось количество должников по алиментам в 2020 году

общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В столице снизилось количество должников по алиментам. Число неплательщиков на февраль 2020 года более чем на 2 тысячи ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Москве 24 рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

"Остаток исполнительных производств о взыскании алиментов в структурных подразделениях УФССП России по Москве по итогам работы за январь – февраль 2020 года составил 23 205, что на 2 352 исполнительных производства меньше, чем за аналогичный период прошлого года", – рассказала в пресс-службе УФССП.

Отмечается, что взыскание алиментов находится на особом контроле в столичном УФССП.

Ранее стало известно, что за 2019 год россияне заплатили 17,4 миллиарда рублей по алиментам. Эта сумма на 2,2 миллиарда больше по сравнению с прошлогодними показателями. Однако за 2019 год выросло и количество производств о взыскании алиментов.

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