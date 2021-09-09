Заключенные в костюмах ромашек сняли мотивационный ролик в Нижнем Тагиле.

Осужденные нарядились в костюмы ромашек и сыграли оптимиста и пессимиста. На видео одна ромашка пытается убедить другую в том, что нельзя слишком сильно разочаровываться в жизни.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний объяснили, что ролик сняли для внутреннего пользования. Его собирались показывать заключенным для профилактики деструктивного поведения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.