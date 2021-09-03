Темнокожий мужчина из рекламы "Тануки" захотел покинуть РФ после угроз

Темнокожий мужчина из рекламы "Тануки" захотел покинуть Россию после угроз активистов. Актер рассказал, что ему осталось учиться в России всего год, но, похоже, придется уехать из страны без диплома.

Атаку на "Тануки", менеджеров сети и актеров, участвовавших в рекламной кампании начали члены движения "Мужское Государство". Ситуацией заинтересовалась полиция. Появилась даже информация о том, что лидер движения Владислав Поздняков задержан. Якобы в ФСБ поступили сведения об угрозе взрыва во всех ресторанах "Тануки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.