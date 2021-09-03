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Происшествия

07:45

Темнокожий мужчина из рекламы "Тануки" захотел покинуть РФ после угроз

происшествия видео Никита Пименов Екатерина Фоменко

Темнокожий мужчина из рекламы "Тануки" захотел покинуть Россию после угроз активистов. Актер рассказал, что ему осталось учиться в России всего год, но, похоже, придется уехать из страны без диплома.

Атаку на "Тануки", менеджеров сети и актеров, участвовавших в рекламной кампании начали члены движения "Мужское Государство". Ситуацией заинтересовалась полиция. Появилась даже информация о том, что лидер движения Владислав Поздняков задержан. Якобы в ФСБ поступили сведения об угрозе взрыва во всех ресторанах "Тануки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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