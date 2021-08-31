Песков прокомментировал ситуацию травли сети ресторанов "Тануки"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сотрудники правоохранительных органов должны отреагировать на действия со стороны движения "Мужское государство", если в них наблюдается нарушение закона.

"Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать", – приводит ТАСС слова Пескова.

Сеть ресторанов "Тануки" потребовала заблокировать телеграм-канал "Мужское государство", который организовал травлю компании после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой.

Компания призвала пользователей социальных сетей отмечать под постами аккаунты Роскомнадзора и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы обратить их внимание на проблему.

Ранее руководство сети продовольственных магазинов "ВкусВилл" принесло извинения за публикацию статьи с однополой семьей.

В разделе на сайте "ВкусВилла" была опубликована статья, повествующая о веганстве, безотходном потреблении и поддержке ЛГБТ-сообщества. Материал вызвал негативную реакцию пользователей интернета.