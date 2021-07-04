"ВкусВилл" извинился за рекламу с ЛГБТ‑парой

Фото: Ведомости/ТАСС/Андрей Гордеев
Руководство сети продовольственных магазинов "ВкусВилл" принесло извинения за публикацию статьи с однополой семьей. Об этом сообщается на сайте компании.
"На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", – говорится на странице, где ранее находилась статья.
В сообщении подчеркивается, что компания не имела намерений репрезентовать какие-либо политические и социальные взгляды.
Ранее в разделе на сайте "ВкусВилла" была опубликована статья, повествующая о веганстве, безотходном потреблении и поддержке ЛГБТ-сообщества. Материал вызвал негативную реакцию пользователей рунета.
Ранее Папа римский Франциск выступил за легализацию однополых союзов. По словам понтифика, гомосексуалисты также, как и другие люди, являются детьми божьими и имеют право на семью.
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