Хозяйка гостиницы из Анапы обвинила гостей в нетрадиционной ориентации

Фото: телеграм-канал Baza

Хозяйка гостевого дома "Атмосфера Джемете" в Анапе рассказала, что ее поведение было вызвано негативным отношением к ЛГБТ-сообществу.

По ее словам, она зашла в комнату к постояльцам для уборки. Увидев на кровати двух целующихся женщин, хозяйка устроила паре скандал, который и попал на видео, распространившееся по Сети.

"Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю ЛГБТ", – объяснила россиянка свое поведение.

Она добавила, что в ее отеле отдыхают семьи с детьми, для которых неприемлемы целующиеся женщины и женоподобные мужчины.

Ранее в Анапе ОМВД начало проверку после попавшего в Сеть видео, где сотрудница отеля говорит клиентке, что на заведение бесполезно жаловаться, поскольку она "всем платит".

Кроме того, полицейские опубликовали видео, на котором представитель заявления утверждает, что ни с какими контрольным или надзорным органами в коррупционных связях отель не состоит, а в конце ролика приносит извинения постояльцам.

