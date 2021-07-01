Телеканал Москва 24 запустил рубрику "7 кругов Адлера". В ней собирают удивленные реакции на цены и обслуживание в курортных регионах.

Отдыхающие в Сочи пожаловались на обслуживание в кафе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.