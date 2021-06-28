Продажи путевок в Краснодарский край упали в 2–3 раза – АТОР

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Ужесточение антиковидных требований в Краснодарском крае снизило популярность курортов Кубани. Продажи туров снизились в два-три раза, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 1 июля заселение в гостиницы Кубани будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста, а с 1 августа – только при наличии сертификата.

"Новых продаж на август почти совсем нет, говорят туроператоры, зато уже есть аннуляции. За прошедшее с четверга время среднедневные продажи туров на курорты Краснодарского края у ведущих игроков рынка внутреннего туризма упали в два-три раза", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что операторы получают большое количество запросов на аннуляцию туров.

"В пятницу новые продажи были вообще единичными. При этом запросы на аннуляции продолжают поступать – ежедневно десятками. Если позиция властей региона не изменится, мы ожидаем не только многократного падения новых продаж, но и до 70% аннулированных туров на июль и август", – заявила управляющий партнер туроператора "Мультитур" Юлия Высоканова.

Ранее эксперты рассказали, куда отправиться российским отпускникам в конце июня. Граждане России смогут улететь на отдых на Кипр, в Болгарию, Италию, Бельгию, Иорданию, Ирландию, Северную Македонию и США. Увеличивается и число рейсов в Грецию, Турцию, Хорватию, Азербайджан и Армению.

