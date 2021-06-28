Туроператоры составили подборку направлений, где можно отдохнуть в прохладе.

Предлагается поехать на русский Север – в сторону Архангельска, побывать на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, увидеть там гренландских китов, нарвалов, белух, моржей и белых медведей.

Порадует прохладой и красотой природа Карелии. Туристам обещают показать Валаам, водопад Кивач, Мраморное озеро, а также знаменитый горный парк Рускеала.

Еще одно живописное направление – Мурманск. Летом там в районе +20 градусов. Туристов ждут прогулки к прозрачным северным озерам и водопадам, восхождения на вершины.

За прохладой и красивыми пейзажами также предлагают отправиться на Сахалин. Десятидневный тур на двоих с перелетом обойдется в районе 350 тысяч рублей. Остальные направления выйдут дешевле. В Карелию предлагают тур на четыре дня за 46 тысяч рублей на двоих, и это без перелета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.