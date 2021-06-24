В МИД призвали граждан РФ просчитывать риски при поездке за границу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство иностранных дел РФ напомнило россиянам о рисках при выезде за границу. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости помнить о ситуации с COVID-19 и соблюдать все необходимые меры осторожности при путешествиях в другие страны.
Она подчеркнула, что эпидемиологическая и политическая ситуация в любой стране может измениться за один день, что может привести к закрытию границ и даже к началу новой эпидемии.
В связи с этим Захарова посоветовала россиянам пристально следить за соответствующей информацией с помощью специальных приложений и порталов ведомства.
Ранее россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. Представители туроператора "Интурист" отметили, что с просьбой поменять путевки к ним обращались единицы, хотя интерес со стороны туристов к подобной возможности есть.
Там также уточнили, что с момента открытия турецких курортов прошло слишком мало времени, так что назвать статистику показательной нельзя.
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