В МИД призвали граждан РФ просчитывать риски при поездке за границу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство иностранных дел РФ напомнило россиянам о рисках при выезде за границу. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости помнить о ситуации с COVID-19 и соблюдать все необходимые меры осторожности при путешествиях в другие страны.

Она подчеркнула, что эпидемиологическая и политическая ситуация в любой стране может измениться за один день, что может привести к закрытию границ и даже к началу новой эпидемии.

В связи с этим Захарова посоветовала россиянам пристально следить за соответствующей информацией с помощью специальных приложений и порталов ведомства.

Ранее россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. Представители туроператора "Интурист" отметили, что с просьбой поменять путевки к ним обращались единицы, хотя интерес со стороны туристов к подобной возможности есть.

Там также уточнили, что с момента открытия турецких курортов прошло слишком мало времени, так что назвать статистику показательной нельзя.