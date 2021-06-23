Эксперт по туризму предсказал разгрузку российских курортов

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Российские курорты постепенно возвращаются к тем объемам туристов, которые были до пандемии. Об этом рассказал директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По его словам, продажи туров на российские морские курорты после открытия Турции упали на 70 процентных пунктов. Блинов добавил, что в РФ инфраструктура курортов хорошо развита в разном ценовом диапазоне.
"У нас достаточное количество отелей ежегодно вводится. Мы понимаем, почему недострой. Были ограничения на строительство и прочее, связанные с определенными причинами, на протяжении полутора лет", – отметил специалист.
Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию туристов, туры которых перенесли в 2020 году из-за пандемии.
Речь идет о туристах, которые приобрели путевки до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений.
Российские туристы начали улетать в Турцию
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