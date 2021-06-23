В Ростуризме посоветовали сперва отправлять в Турцию туристов с отложенными турами

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Ростуризм рекомендовал туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию туристов, туры которых перенесли в 2020 году из-за пандемии, сообщили в пресс-служба ведомства.

Речь идет о туристах, которые приобрели путевки до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений.

Ранее стало известно, что полеты в Турцию будут возможны из 32 городов РФ. Официально возобновилось авиасообщение между странами 22 июня.

Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты, отдавая предпочтение Турции. Представители туроператора "Интурист" при этом отметили, что с просьбой поменять путевки к ним обращались единицы, хотя интерес со стороны туристов к подобной возможности есть.

Там также уточнили, что с момента открытия турецких курортов прошло слишком мало времени, так что назвать статистику показательной нельзя.

О заявках на переносы туров сообщил и другой оператор, уточнив, что сделать перебронь проблематично и зачастую это связано с оплатой фактически понесенных затрат. Из-за этого запросы не являются массовыми.

