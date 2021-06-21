Эстония разрешила въезд в страну вакцинированным гражданам РФ

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Власти Эстонии открыли въезд в свою страну вакцинированным жителям из третьих стран, в том числе из России. Об этом говорится на сайте МИД страны.
"Правительство расширило с 21 июня возможности поездок в Эстонию из третьих стран... В Эстонию снова можно будет, при необходимости с визой, въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что полномасштабное авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что российская инспекционная группа, состоявшая из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма, завершила свой визит в Турцию.
Специалисты изучили ситуацию в аэропорту – алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, возможность сделать тест в случае подозрения на коронавирус. Кроме того, проверялось наличие ПЦР-лабораторий в аэропорту и при отелях.
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