"Аэрофлот" с 25 июня запустит дополнительные рейсы в Турцию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дополнительны рейсы в Турцию запустит авиакомпания "Аэрофлот" с 25 июня. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

В настоящее время осуществляются рейсы по маршруту Москва – Стамбул два раза в неделю.

"Аэрофлот" открыл с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул – увеличение до двух рейсов в день, Анталья – один рейс в день, Бодрум – один рейс в день, Даламан – один рейс в день", – прокомментировал Демин.

Он добавил, что по дальнейшему расширению маршрутной сети компания будет опираться на загрузку и спрос.

Ранее Оперштаб принял решение, что полномасштабное авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

Российская инспекционная группа, состоявшая из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма, завершила свой визит в Турцию, чтобы оценить ее готовность принимать российских туристов.

Также президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщал, что цены на отдых в Турции в этом сезоне останутся на уровне прошлого года.

