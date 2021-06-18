В РСТ заявили, что цены на отдых в Турции останутся на уровне прошлого года

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что цены на отдых в Турции в этом сезоне останутся на уровне прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

"Туроператоры готовы стартовать с 22 июня, главное – формальный допуск чартеров. Цены будут держать на уровне 2020 года, чтобы восстановить поток", – отметил Игнатьев.

Он добавил, что при соответствующей эпидемиологической обстановке в Турции в этом году смогут отдохнуть более 7 миллионов россиян.

"За апрель – июнь в Турции планировали отдохнуть 1,5 миллиона россиян, возможно, если позволит эпидемическая ситуация, в Турции отдохнет больше, чем в 2019 году. Тогда это было почти 7 миллионов", – прокомментировал президент РСТ.

Ранее Оперштаб принял решение, что полномасштабное авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. Российская инспекционная группа, состоявшая из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма, завершила свой визит в Турцию, чтобы оценить ее готовность принимать российских туристов.

