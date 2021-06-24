В АТОР рассказали, что делать с путевками на Кубань после введения антиковидных мер

Власти Краснодарского края ужесточают правила размещения туристов в гостиницах и пансионатах на своих курортах. С 1 июля заселиться смогут только граждане с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или сертификатом о вакцинации. А с 1 августа – исключительно при наличии прививки. Рассказываем, почему вводятся дополнительные ограничения и вернут ли деньги за путевки невакцинированным туристам.



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О новых ограничениях на российском юге объявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, решение продиктовано ростом числа заболевших COVID-19. Он пояснил, что с 1 июля краевые отели, гостиницы, пансионаты и санатории начнут принимать гостей только с отрицательным ПЦР-тестом, который сделан не позднее чем за 72 часа. Альтернативой также может быть сертификат о вакцинации.





Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края С 1 августа в средствах размещения смогут останавливаться только вакцинированные туристы. Исключение – отдыхающие с противопоказаниями к прививке.

Люди, которым нельзя делать прививки по медпоказаниям, обязаны иметь на руках документ, подтверждающий это, а также отрицательный ПЦР-тест. Его следует сделать не позднее чем за 72 часа. Вместе с тем в пресс-службе администрации Краснодарского края подчеркнули, что ПЦР-тесты при заселении в отели и санатории Кубани будут обязательными и для детей.

"Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, но нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа. На детские лагеря новые требования не распространяются", – заявили в пресс-службе.

Кроме того, новые правила относительно ПЦР-теста не коснутся туристов, которые уже сейчас находятся в регионе и продолжат отдых после 1 июля. Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По словам главы комитета краевого Заксобрания по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александра Джеуса, принятые решения никак не повлияют на турпоток в регион.

"У нас уже заполнены и забронированы курорты, люди спокойно вакцинируются. На сегодняшний день существует огромное количество доступных вакцин", – указал он.

По его словам, принятые меры являются выполнимыми. Вакцинация необходима для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации, подчеркнул он.

Однако глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в индустрии фиксируется большое количество обращений по аннулированию туров в Краснодарский край.





Майя Ломидзе глава Ассоциации туроператоров России Буквально через полчаса после опубликования этого заявления пошел шквал запросов на аннуляцию. Это вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов.

"Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, будут ли проверять частный сектор или это коснется снова только отелей. Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне", – уверена глава АТОР.

По последним данным, за минувшие сутки в Краснодарском крае выявили 123 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии здесь заболели более 50 тысяч человек. Из них свыше 45 тысяч выписаны из больницы, более 3 тысяч скончались.



В РСТ заявили, что туры в Краснодарский край будут аннулировать со штрафом

Туристы в ловушке?

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что аннулирование туров в Краснодарский край, скорее всего, будет возможно только со штрафными санкциями.

"Скорее всего, туроператоры вернут деньги в соответствии с договором, то есть со штрафами", – сказала она.

По словам Тюриной, размер неустойки будет увеличиваться в зависимости от даты поездки.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 пояснил, что туристические компании всегда стараются идти навстречу путешественникам. В некоторых случаях можно добиться полного возврата денег, подчеркнул он.

"Если аннуляция происходит заранее, то у нас есть понятие "минимизация потерь". Но есть и штрафные санкции от самих отелей. Тут вопрос, пойдут ли они навстречу с учетом ввода таких ограничений, чтобы не было вообще штрафов. В случае с авиакомпаниями все зависит от тарифа. Если турист купил билет на самолет по невозвратному тарифу, то сомнительно, что компания будет делать возвраты", – отметил эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) В прошлом году и авиакомпании, и отели шли навстречу туристам, пойдут ли они в этом году – непонятно. Тем более у отелей почти полная загрузка сейчас.

По мнению Горина, что в связи с новыми ограничениями поток туристов на курорты Краснодарского края может сократиться на 50% и более. Чтобы этого не произошло, он предложил ввести альтернативы вакцинации для туристов.

"Нужно разрешить альтернативные варианты: ПЦР-справка или справка о наличии антител, как это делают во всех зарубежных странах, принимая наших туристов. А так как ПЦР-тесты стоят немалых денег, то лучше на Кубани сделать бесплатное тестирование в момент прилета или приезда", – рассуждает он.

По словам Горина, введение ограничений приведет к оттоку отдыхающих с российских курортов на зарубежные направления, которые станут еще более привлекательны и лояльны для наших туристов. Он выразил надежду, что власти Краснодарского края скорректируют условия пребывания в отелях.