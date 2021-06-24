Возврат полной стоимости тура на Кубань, скорее всего, будет невозможен – РСТ

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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина предположила, что аннулирование туров в Краснодарский край из-за обязательных сертификатов о вакцинации будет возможно только со штрафными санкциями, сообщает ТАСС.

"Скорее всего, туроператоры вернут деньги в соответствии с договором, то есть со штрафами", – сказала она.

По словам Тюриной, их размер будет увеличиваться в зависимости от даты поездки.

Ранее стало известно, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а с 1 августа – сертификат вакцинированного. Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что в настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших COVID-19.

До этого на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер.

Вакцинации подлежат сотрудники магазинов, заведений общественного питания, организаций в сфере бытового обслуживания, образовательных и транспортных организаций, а также работники туристической отрасли.