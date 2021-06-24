Карелия и Псков начнут принимать туристов только с подтвержденным антиковидным статусом

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Карелия и Псковская область начнут принимать туристов исключительно с подтвержденным антиковидным статусом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

С 27 июня при заселении в гостиницы, дома отдыха и пансионаты Пскова необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до приезда, либо сертификат о вакцинации.

То же самое с 15 июля будет касаться объектов размещения Карелии. Однако там тест должен быть сделан не ранее чем за два дня до прибытия.

С 24 июня ограничения для постояльцев гостиниц ввели в Московской области.

Заселяться в места размещения на срок более трех дней смогут только те граждане, которые привились, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

