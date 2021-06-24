Томская область продлила режим ограничений по коронавирусу до 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Томской области режим ограничений для противодействия распространению COVID-19 продлили сразу до 1 октября текущего года. Информация об этом появилась на сайте администрации региона.

"Эпидситуация в Томской области одна из самых благополучных, однако и у нас в июне отмечается рост заболеваний СOVID-19, совпавший с ОРВИ", – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он добавил, что опасения вызывают даже несколько десятков регистрируемых в сутки случаев. При этом в области нет индийского штамма коронавируса, однако выявляется британский, а заражаются в основном молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет.

Губернатор отметил, что в такой ситуации не может идти речи о смягчении режима. В то же время не планируется вводить дополнительные ограничения.

"К этому времени мы рассчитываем достичь коллективного иммунитета, завершив массовую вакцинацию", – подчеркнул руководитель региона.

Жвачкин сообщил, что Минздрав РФ выполнил поручение вице-премьера Татьяны Голиковой, так что в среду в регион пришла партия вакцины "Спутник V", которой будет достаточно для ликвидации имеющейся очереди. Проводить обязательную вакцинации власти области не планируют.

Ранее сообщалось, что в Бурятии ввели режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля. В это время в регионе будет запрещена работа всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, общественного транспорта, СМИ, организаций ЖКХ, а также магазинов, реализующих товары первой необходимости, в том числе продукты и лекарства.

