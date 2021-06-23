Ограничения для постояльцев гостиниц ввели в Подмосковье

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Начиная с 24 июня нельзя будет на продолжительное время останавливаться в гостиницах Подмосковья постояльцам, не защищенным от новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Московской области Андреем Воробьевым, опубликовано на сайте правительства региона.

Так, заселяться в гостиницу на срок более трех дней смогут только те граждане, которые привились, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Ранее стало известно, что с 28 июня в Подмосковье введут систему посещения общепита по QR-кодам, однако исключение составят летние веранды.

До этого в регионе объявили о начале обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан. Прививки должны сделать работники сферы торговли и услуг.

