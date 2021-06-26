РСТ и РСПП попросили власти Кубани смягчить ограничения для туристов

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Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направили губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обращение с просьбой смягчить условия размещения туристов на курортах региона. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Поддерживаем обращение руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой в отношении разрешения организации приема и расселения туристов с 1 августа 2021 года в гостиницах и санаториях Краснодарского края при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста ПЦР", – говорится в письме главы РСТ Андрея Игнатьева и главы комиссии РСПП по туриcтической индустрии Сергея Шпилько.

Также в обращении предлагается ввести в список документов, необходимых для заселения, справку о перенесенном COVID-19 в течении последних 6 месяцев.

"Данная мера позволит нашим соотечественникам, уже переболевшим коронавирусной инфекцией, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР тесты", – говорится в обращении.

Ранее Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа прием туристов, предоставивших отрицательный тест на коронавирус, а не только привитых.

Специалисты подчеркнули, что понимают сложность ситуации с распространением COVID-19. В то же время основная задача Ростуризма – предоставить туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу – работать.

С 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края начнут принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

С 1 августа эту меру ужесточат, заселиться в местные объекты размещения можно будет, только предъявив сертификат о вакцинации.