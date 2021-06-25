В Ростуризме попросили власти Кубани пускать туристов после 1 августа по ПЦР-тесту

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа прием туристов, предоставивших отрицательный тест на коронавирус, а не только привитых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.
"Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом", – заявила Догузова.
Она отметила, для организации безопасного отдыха этого достаточно при условии четкого выполнения всех необходимых мер предосторожности.
Глава Ростуризма также сообщила, что в ведомстве понимают, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается непросто и отличается от региона к региону. В то же время основная задача Ростуризма – предоставить туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу – работать.
Догузова также рекомендовала вакцинироваться всем, у кого нет противопоказаний, чтобы ситуация быстрее нормализовалась.
Ранее стало известно, что с 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края начнут принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
С 1 августа эту меру ужесточат, заселиться в местные объекты размещения можно будет, только предъявив сертификат о вакцинации.
В Краснодарском крае с 1 августа будут принимать только вакцинированных туристов
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