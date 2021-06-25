В АТОР попросили смягчить ограничения для туристов на Кубани

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Ассоциация туроператоров России направила в правительство РФ, Ростуризм и властям Краснодарского края письма, в которых попросила смягчить ограничительные меры для туристов, чтобы не сорвать курортный сезон.
"Требование к отелям Краснодарского края с 1 августа 2021 года принимать только привитых от COVID-19 гостей является технически невыполнимым для туристов. Всем заезжающим туристам для получения сертификата о полной вакцинации до 1–2 августа с учетом 21 дня между инъекциями первую дозу прививки необходимо получить уже на следующей неделе, что затруднительно реализовать с учетом очередей во всех регионах", – объяснили в пресс-службе АТОР.
За последние два дня АТОР получила сотни писем, в которых россияне жалуются, что не успевают вовремя сделать прививку, а также выражают недовольство тем, что российские курорты, в отличие от зарубежных направлений, не предлагают вариант с отрицательным ПЦР-тестом.
В ассоциации полагают, что туриндустрия Краснодарского края может понести большие убытки: спрос на местные курорты, предположительно, сократится минимум на 50%. Кроме того, из-за сложившейся ситуации уже начался возврат средств за турпакеты и бронирования. Там подчеркнули, что только на август приходится почти 25% годового дохода региона от туристической отрасли.
В связи с этим АТОР призвала власти рассмотреть возможность введения альтернативы сертификату о вакцинации в виде отрицательного ПЦР-теста, а также предложила отказаться от тестирования детей по аналогии с другими странами, такими как Греция и Турция.
Ранее стало известно, что с 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края начнут принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа эту меру ужесточат, заселиться в местные объекты размещения можно будет, только предъявив сертификат о вакцинации.
В Краснодарском крае нельзя будет отдохнуть без сертификата о вакцинации
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