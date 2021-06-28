Эксперты рассказали, куда отправиться российским отпускникам в конце июня

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С 28 июня россиянам стали доступны новые направления для отпуска, сообщает газета "Известия".

Граждане России смогут улететь на отдых на Кипр, в Болгарию, Италию, Бельгию, Иорданию, Ирландию, Северную Македонию и США. Увеличивается и число рейсов в Грецию, Турцию, Хорватию, Азербайджан и Армению.

Начиная с понедельника, самолеты из Москвы в болгарские Бургас, Софию и Варну будут отправляться четыре раза в неделю. Раз в неделю в Варну смогут улететь жители Екатеринбурга, Минеральных Вод, Самары и Ростова-на-Дону. Также должен появиться прямой рейс в Бургас из Екатеринбурга, Самары и Ростова-на-Дону.

Дважды в неделю из Москвы можно будет улететь в иорданские Амман и Акабу. Так же часто самолеты будут летать в ирландскую столицу Дублин. На Кипр будет отправляться по четыре рейса в неделю из Москвы в Ларнаку, и по три – в Пафос. В Северную Македонию из Москвы можно будет отправляться четырежды в месяц.

Перелеты до Нью-Йорка будут совершаться с частотой два рейса в неделю. Также увеличивается количество еженедельных регулярных рейсов в Вену – с двух до семи, Баку – с трех до четырех, Ереван – с пяти до шести и Афины – с четырех до семи.

Туристы, привитые "Спутником V", смогут без проблем и дополнительных ПЦР-тестов отправиться более чем в 10 стран, в том числе в Турцию, Болгарию, Хорватию, Армению, Иорданию и на Кипр.

В Греции вакцина необязательна, но даже при ее наличии требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в страну. Вылетающим на Кипр придется сдать два ПЦР-теста: первый за 72 часа до вылета, второй – по прибытии в республику.

Для поездки в Иорданию нужна справка с отрицательным результатом ПЦР и медицинская страховка, включающая покрытие рисков от COVID-19. Непривитым при въезде в страну надо будет сдать еще один тест за свой счет.

Для поездки в США нужна справка об отсутствии коронавируса. Переболевшим путешественникам вместо теста можно представить заверенное медицинское заключение на английском языке о выздоровлении от коронавируса не ранее чем 90 дней назад. Для поездки в Хорватию нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Для поездки в Армению ПЦР можно сдать как за 72 часа до прибытия, так и в аэропорту. Во втором случае придется изолироваться до получения результатов. В Сербии туристам надо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 48 часов до прибытия. Северная Македония, Албания и Мексика принимают россиян без каких-либо справок и тестов.

Несмотря на то, что с 28 июня официально возобновлено авиасообщение между Россией и Бельгией, Ирландией, Италией, Австрией, Катаром, Швейцарией, Финляндией, посетить их в туристических целях пока нельзя.

В Ростуризме порекомендовали россиянам в обязательном порядке страховаться от коронавируса перед совершением зарубежных поездок.

Также специалисты обратились к туроператорам с призывом обеспечить информирование граждан о возможностях страхования и о рисках, которые несет за собой отсутствие страховки.