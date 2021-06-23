Путин заявил, что другие страны не обязаны лечить российских туристов от коронавируса

Фото: ТАСС/Zuma
Многие иностранные государства принимают на лечение российских туристов с коронавирусом, однако у них нет соответствующих обязательств перед Россией, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
"Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай бог, заболеют. Но никаких обязательств у этих государств перед нами нет", – сказал он.
Президент отметил, что некоторые страны не берут на лечение россиян либо берут, но не во всех случаях.
"И как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?" – уточнил он у вице-премьера Татьяны Голиковой.
В ответ она заявила, что иностранные государства информируют РФ о том, какие меры принимаются при инфицировании российских туристов. Также Голикова подчеркнула, что, поскольку зарубежные страны не имеют прямых обязательств по лечению россиян с коронавирусом, туристы должны осознавать риски при осуществлении поездки за пределы России.
"По сути, поездка за границу – это личный риск и личная ответственность каждого человека", – отметил Путин. Голикова согласилась с президентом.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что российские курорты Черного моря максимально загружены. Причиной такого ажиотажа она назвала ограничение авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также нехватку отелей современного уровня.
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