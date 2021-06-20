Израиль 1 июля открывается для привитых индивидуальных туристов

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Посещать Израиль с 1 июля смогут иностранные вакцинированные туристы в частном порядке, передает министерство иностранных дел страны.

"Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", – говорится в сообщении ведомства.

Дополнительно будет опубликован список стран, жители которых смогут взъезжать в Израиль по новым правилам. Там же будут опубликованы утвержденные вакцины.

В конце мая министерство здравоохранения Израиля внесло Россию и Аргентину в список стран, которые из-за коронавируса запрещено посещать гражданам.

Минздрав Израиля напомнил, что в список запретных стран ранее были включены Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

По данным ведомства, разрешения на поездку в перечисленные страны оформляется по одобрению уполномоченной комиссии. И наоборот – все, кто приезжает из названных государств, должен провести на карантине 14 дней или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.

