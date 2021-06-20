Израиль 1 июля открывается для привитых индивидуальных туристов

20 июня, 19:04
Фото: AP Photo/Israel Leal, File
Посещать Израиль с 1 июля смогут иностранные вакцинированные туристы в частном порядке, передает министерство иностранных дел страны.
"Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", – говорится в сообщении ведомства.
Дополнительно будет опубликован список стран, жители которых смогут взъезжать в Израиль по новым правилам. Там же будут опубликованы утвержденные вакцины.
В конце мая министерство здравоохранения Израиля внесло Россию и Аргентину в список стран, которые из-за коронавируса запрещено посещать гражданам.
Минздрав Израиля напомнил, что в список запретных стран ранее были включены Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.
По данным ведомства, разрешения на поездку в перечисленные страны оформляется по одобрению уполномоченной комиссии. И наоборот – все, кто приезжает из названных государств, должен провести на карантине 14 дней или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: