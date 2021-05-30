Израиль ограничит выезд граждан в РФ из-за COVID-19

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Фото: depositphotos/rglinsky
Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию и Аргентину в список стран, которые из-за коронавируса запрещено посещать гражданам, передает ТАСС.
"Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском", – уточнили в ведомстве.
Минздрав Израиля напомнил, что в список запретных стран ранее были включены Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.
По данным ведомства, разрешения на поездку в перечисленные страны оформляется по одобрению уполномоченной комиссии. И наоборот – все, кто приезжает из названных государств, должен провести на карантине 14 дней или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.
Часть стран – Эстония, Латвия, Черногория, Египет и некоторые другие – остаются открытыми для израильтян, однако граждан предостерегают от поездок.
Ранее сообщалось, что Белоруссия может открыть сухопутную границу для граждан иностранных государств ради вакцинации от коронавируса. Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что спрос на препарат "Спутник V" за рубежом остается высоким.
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