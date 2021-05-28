Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отдых дома и за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По данным опроса, проведенного в социальных сетях Москвы 24, этим летом 60% россиян собираются взять отпуск. Большая часть респондентов планирует отдыхать дома, и лишь 29% опрошенных уедут за границу.

Из отечественных курортов по традиции большая часть опрошенных отдала предпочтение Крыму, Сочи, Анапе, Туапсе, Новороссийску и Геленджику. Также россияне планируют посетить Калининград, Санкт-Петербург и Карелию. Не менее популярным оказался отдых в деревне.

За отпуск дома россияне готовы заплатить от 30 до 100 тысяч рублей. Чаще всего опрошенные называли суммы в 50, 60, 70 и 100 тысяч рублей.

Что касается заграничных курортов, то респонденты предпочли бы отдохнуть в Египте, Тунисе, Греции, Абхазии и ОАЭ. На отдых за рубежом опрошенные готовы потратить больше, чем в России: суммы варьируются от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее туроператоры составили топ-5 городов для недорогого отдыха в июне. Специалисты учитывали данные о стоимости путевки на двоих на неделю с проживанием и перелетом. Выяснилось, что недорого можно съездить в Крым, Сочи, Анапу, Калининград и Санкт-Петербург, несмотря на высокий спрос.

На двоих туристов цена путевки стартует от 15–17,5 тысячи рублей за семь дней. В стоимость входит перелет и гостевой дом категории "одна звезда" без питания. В Сочи трехзвездочная гостиница с завтраком обойдется в 25 тысяч рублей, а в Калининграде – в 25,5 тысячи. Стоимость отдыха в Крыму на неделю начинается от 17,2 тысячи рублей. В Петербург можно найти туры за 15–17 тысяч рублей.