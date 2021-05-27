Россияне поделились планами на лето

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Социологи провели опрос и выяснили, что треть россиян планируют отдыхать только по выходным этим летом. Таких оказалось 32% опрошенных, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Еще 2% респондентов заявили, что отдыхать не будут. Оставшиеся отпуск все же возьмут, при этом 27% из них уйдут на две недели, еще 10% – на неделю. Есть и те, кто планирует отдыхать целый месяц, таких 16%. При этом многие во время отпуска никуда ехать не собираются.

"Те, кто никуда не поедет, даже если возьмет отпуск, – увы, их в этом году много. Интересно, чем они объясняют свой выбор. Увы, главный и самый частый ответ – финансовый. 40% говорят, что это главная проблема", – пояснил в эфире глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Ранее граждане РФ назвали самые популярные направления для отдыха. В этом году в лидерах российские курорты. Среди них Крым и Сочи, затем идут Байкал и Алтай. Многие также хотели бы провести отпуск в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге.

