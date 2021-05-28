Россиянам рассказали, как сделать удачные фотографии в отпуске

Фото: Москва 24

Официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталья Аксенова раскрыла секрет, как сделать удачные кадры во время отдыха. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, большинство сделанных в отпуске фотографий, которые люди выкладывают в соцсети, довольно однотипны. При этом есть несколько приемов, которые помогут выделиться из потока, а также привлечь внимание к своим снимкам, уточнила Аксенова.

Для этого необязательно иметь дорогой фотоаппарат с качественной оптикой, все можно сделать с помощью обычного смартфона, уточнила она.

Эксперт отметила, что самый главный секрет хорошего кадра – это глаза и взгляд.

"Если в глазах есть огонек, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона – это их любимый человек или любовник. Тогда они начинают заигрывать с ним глазами", – рассказала Аксенова.

Она добавила, что поза тоже имеет значение. Чтобы снимок получился привлекательным, в кадре должно быть много ломаных линий, это еще один секрет удачного снимка. По ее словам, также стоит подальше отойти от фотографа, чтобы вокруг было больше воздуха.

"Если в кадре рука или нога, то они должны быть согнутыми. Когда много углов в теле, то это делает фигуру и кадр интереснее. Но нужно учитывать тот момент, что части тела, которые находятся близко к объективу, визуально увеличиваются", – заключила специалист.

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