Названы популярные города РФ для путешествий на майские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сервис бронирования жилья перечислил города, популярные у россиян для путешествия на майские праздники в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Tvil.ru.
Наиболее востребованными оказались Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Банное, Казань, Углич и Ростов-на-Дону. Чаще всего туристы бронируют номера в отелях – 58,88% и квартиры – 81%, дома – 8,61%. Большинство россиян любят отдыхать парами – 42,71%. Помимо этого, 3,73% семей намерены провести отдых с детьми.
Также сервис показал, что туристы бронируют жилье на срок от двух до девяти ночей и тратят от 1,2 до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в мае в Казани. Самым дорогим отдых будет в Угличе.
Ранее сообщалось, что распродажа туров с кешбэком за отдых в России возобновится до конца марта и захватит апрель. Благодаря данной государственной поддержке удастся снизить стоимость туристических услуг для граждан страны до 300 тысяч рублей.
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