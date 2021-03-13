Распродажа туров с кешбэком пройдет в марте – апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Распродажа туров с кешбэком за отдых в России возобновится до конца марта и захватит апрель. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу. Проектом распоряжения предлагается выделить Ростуризму в 2021 году средства на первый этап программы туристического кешбэка текущего года, проведение которого запланировано в марте – апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня", – говорится в сообщении.

В кабмине подчеркнули, что благодаря данной государственной поддержке удастся снизить стоимость туристических услуг для граждан страны до 300 тысяч рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что во время предыдущих этапов работы программы туристы могли получать обратно до 20 процентов стоимости тура. Для этого было необходимо соблюсти минимальные требования. Средства возвращались в том числе за проживание в гостиницах и другие туристические услуги.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова до этого сообщала, что программа туристического кешбэка может стать ежегодной акцией. По ее словам, программа должна поспособствовать развитию туристической отрасли и путешествий конкретно по России.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря 2020 года.

