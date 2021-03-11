Третий этап программы туристического кешбэка запустят в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Программа туристического кешбэка будет возобновлена в марте этого года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Он подчеркнул, что во время предыдущих этапов работы программы туристы могли получать обратно до 20 процентов стоимости тура. Для этого было необходимо соблюсти минимальные требования. Средства возвращались в том числе за проживание в гостиницах и другие туристические услуги.
"На эти цели в прошлом году было направлено более 1 миллиарда рублей. Сегодня выделим 2 миллиарда рублей на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене", – отметил Мишустин.
Он добавил, что такое решение позволит снизить для туристов стоимость порядка 300 тысяч услуг.
Первый этап программы туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря 2020 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов для оказания гостиничных услуг по системе "все включено". Отмечалось, что отели юга России планируют сохранить all inclusive после пандемии, а также ищут новые гибкие тарифы.
Ростуризм планирует возобновить программу туристического кешбэка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: