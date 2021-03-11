Третий этап программы туристического кешбэка запустят в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программа туристического кешбэка будет возобновлена в марте этого года, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он подчеркнул, что во время предыдущих этапов работы программы туристы могли получать обратно до 20 процентов стоимости тура. Для этого было необходимо соблюсти минимальные требования. Средства возвращались в том числе за проживание в гостиницах и другие туристические услуги.

"На эти цели в прошлом году было направлено более 1 миллиарда рублей. Сегодня выделим 2 миллиарда рублей на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене", – отметил Мишустин.

Он добавил, что такое решение позволит снизить для туристов стоимость порядка 300 тысяч услуг.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря 2020 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов для оказания гостиничных услуг по системе "все включено". Отмечалось, что отели юга России планируют сохранить all inclusive после пандемии, а также ищут новые гибкие тарифы.

