В России разработают единый стандарт all inclusive – СМИ

Ростуризм разработает стандарт "все включено" для российских курортов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов для оказания гостиничных услуг по системе "все включено", сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, отели юга России планируют сохранить all inclusive после пандемии, а также ищут новые гибкие тарифы.

Сообщается, что до 5 марта Ростуризм должен сообщить, целесообразно ли включение мер по продвижению формата "все включено" в нацпроект по развитию туризма. При этом уточняется, что работа над стандартами уже идет.

Эксперты отмечают, что сегодня российские отели по-разному трактуют формат "все включено". И если в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, то в другом поесть можно 24 часа в сутки, в третьем варианте трактовки стандарта в питание включены алкогольные напитки, в четвертом – нет. Именно поэтому необходимо скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив категории "все включено" и "ультра все включено", считают авторы инициативы.

По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, в работе формата "все включено" заинтересованы только отели, где больше 100–150 номеров. Он отметил, что в Турции в гостинично-ресторанном бизнесе активно работают местные производители продуктов питания и алкоголя. В Краснодарском крае же в период высокого сезона наблюдаются перебои с поставками в отели продуктов и проблемы.

Как стало известно ранее, в России может появиться транспортный кешбэк на покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, в настоящий момент проект документа по возврату части средств при покупке семейного отдыха находится на обсуждении.

Также Ростуризм выступил с предложением включить в программу кешбэка все учреждения санаторно-курортного комплекса России. Сообщалось, что в данную программу пока вошли только те санатории, которые прошли специальную классификацию.