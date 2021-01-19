В РФ может появиться кешбэк на полеты в Сибирь и на Дальний Восток

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В России может появиться транспортный кешбэк на покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток, рассказал член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Об этом сообщает News.ru.

По словам Зотова, в настоящий момент проект документа по возврату части средств при покупке семейного отдыха находится на обсуждении.

"Это поддержка авиаотрасли, в том числе стимулирование спроса, возможность возврата средств. Таким образом, это будет стимулировать поездки на Дальний Восток, в Сибирь и делать их доступнее. А жители Дальнего Востока и Сибири смогут так приехать в Центральную Россию", – сообщил общественник.

Ранее стало известно, что Ростуризм выступил с предложением включить в программу кешбэка все учреждения санаторно-курортного комплекса России. Сообщалось, что в данную программу пока вошли только те санатории, которые прошли специальную классификацию.