В РФ может появиться кешбэк на полеты в Сибирь и на Дальний Восток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России может появиться транспортный кешбэк на покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток, рассказал член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Об этом сообщает News.ru.
По словам Зотова, в настоящий момент проект документа по возврату части средств при покупке семейного отдыха находится на обсуждении.
"Это поддержка авиаотрасли, в том числе стимулирование спроса, возможность возврата средств. Таким образом, это будет стимулировать поездки на Дальний Восток, в Сибирь и делать их доступнее. А жители Дальнего Востока и Сибири смогут так приехать в Центральную Россию", – сообщил общественник.
Ранее стало известно, что Ростуризм выступил с предложением включить в программу кешбэка все учреждения санаторно-курортного комплекса России. Сообщалось, что в данную программу пока вошли только те санатории, которые прошли специальную классификацию.
В программе кешбэка от Ростуризма приняли участие 300 тыс человек
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