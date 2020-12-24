Ростуризм предложил включить в туристический кешбэк все санатории РФ

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Ростуризм выступает с предложением включить в программу туристического кешбэка все учреждения санаторно-курортного комплекса России, а не только те здравницы, которые прошли специальную классификацию, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

"У нас было и остается предложение включить санаторно-курортный комплекс, санатории всей страны в программу туристического кешбэка. В этом году удалось включить только те санатории, которые прошли классификацию", – передает слова Догузовой ТАСС.

Ранее Догузова рассказала, что программа туристического кешбэка может стать ежегодной акцией. По ее словам, программа должна поспособствовать развитию туристической отрасли и путешествий конкретно по России.

Правительство РФ одобрило продление программы туристического кешбэка до 10 января 2021 года. В новой редакции правил указано, что максимальный возврат денежных средств будет составлять 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Оплату разрешено проводить только по карте платежной системы "Мир".