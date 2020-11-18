Ростуризм предложил возмещать из бюджета часть стоимости детских путешествий по РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Ростуризме предложили возмещать из бюджета часть стоимости детских путешествий по стране, чтобы внутренний туризм стал доступнее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию главы Ростуризма Зарины Догузовой, которую она представила в рамках правительственного часа в Совфеде.
"Повышение доступности туристических поездок: детских поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета, внутренних поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета, внутренних поездок в рамках чартерных полетных программ путем частичного возмещения стоимости из бюджета", – говорится в презентации.
15 октября в РФ стартовал второй этап программы стимулирования турпоездок по стране. Он продлится до 5 декабря.
Отмечается, что все желающие могут купить туры и размещение в гостиницах с последующими кешбэком 20% от стоимости услуг. Российский союз туриндустрии предложил в ходе второго этапа кешбэка продавать туры до конца мая 2021 года.
В России стартовал второй этап программы туристического кешбэка
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